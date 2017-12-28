Новогодний троллейбус выходит в рейсУстановлен максимальный размер родительской платы в муниципальных образованиях на 2018 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.12.17 07:25

В День спасателя членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручены награды Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области

На борту спасательного судна СМБ «Мурманрыба» вчера состоялось торжественное вручение наград министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Награды вручались за проведение спасательных операций по обеспечению безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства.

Морские спасатели Северного отряда профессионально и оперативно оказывают помощь всем терпящим бедствие на море. В 2017 году экипажи спасательных морских буксиров Северного отряда осуществили 25 спасательных и поисковых операций. Так, в начале года специалисты Северного отряда подключались к поискам затонувшего маломерного рыболовного судна «Монни», после чего судно было быстро обнаружено. В середине января в тяжелейших штормовых условиях Баренцева моря буксир отряда «Мурманрыба» спас средний траулер «Жемчужина» с 30 членами экипажа на борту, в марте – в сложнейших условиях в Баренцевом море оказал помощь танкеру под мальтийским флагом, чем предотвратил возможную экологическую катастрофу. Несколько раз на побережье морей были спасены рыбаки-любители. Неоднократно в Баренцевом море оказывалась помощь предприятиям аквакультуры – вокруг садков осуществлялась обколка льда в условиях сильных заполярных морозов. В кратчайшие сроки водолазы, находящиеся на борту морских спасателей, оказывали помощь рыбакам в случаях намотки сетей на винт – причем вблизи районов промысла без заходов порт, что значительно экономило драгоценное промысловое время.

Основная нагрузка по проведению спасательных операций выпала на СМБ «Мурманрыба». Так, в ноябре в условиях сильнейшего парения залива и низкой температуры воздуха спасательное судно подошло на помощь маломерному рыболовному траулеру «Капитан Когелев», выброшенному на берег у мыса Бакланий Кольского залива. Также у мыса Бакланий при сильном морозе, в условиях парения экипаж судна взял на буксир и сопроводил в укрытие подававшее сигнал бедствия маломерное судно «Сонар». Безопасно был доставлен в порт Мурманск и МРТК «Океан», потерявший ход по причине выхода из строя главного двигателя.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм при выполнении государственного задания по обеспечению безопасности плавания рыбопромысловых судов при осуществлении рыболовства в приарктических районах Баренцева моря и в связи с Днем спасателя Почетной грамотой Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области были награждены члены плавсостава Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ: Петр Анфалов – капитан; Геннадий Ковалько – старший механик; Александр Пушкарь – старший помощник капитана; Андрей Шарапов – старший механик.

Благодарность Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области объявлена: Антону Борисюку – 3 помощнику; Александру Быстрову – матросу 1 класса; Алексею Голубцову – 2 механику; Вячеславу Еремину – 4 механику; Владимиру Коваленко – 2 электромеханику; Елене Коваленко – повару 1 категории; Людмиле Лехницкой - буфетчику; Ольге Николаевой – повару 1 категории.

«Жизнь и безопасность рыбаков, терпящих бедствие в море, во многом зависит от профессионализма моряков-спасателей, от их готовности в кратчайшие сроки прийти на помощь. Морские спасатели Северного отряда Росрыболовства успешно выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности плавания промысловых судов в районах промысла, а также, оказывают необходимую помощь терпящим бедствие иностранным судам», – отметил, вручая награды, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 566 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Единый Электронный Справочник "Регистр БАД"
27.12.17 11:59
Ответственность и профессионализм руководства организации - это львиная доля успехов коллектива в будущем. Взвешенный и продуманный подход О. Ноздрачева как руководителя аптек к такому сегменту рынка
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа.11:50«Творческая кухня промышленного Никеля». Специальный репортаж (6+)12:00«Однажды в Новый год». Художественный фильм, 1 серия (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен скачок цен на бензин-PRO ВалютуРубль в начале дня рос к доллару и снижался к евро-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика