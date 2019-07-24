В День ВМФ атомная и дизельная подводные лодки Северного флота продемонстрируют жителям и гостям погружение и всплытие

В День Военно-морского флота России, 28 июля, атомная подводная лодка «Псков» и большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» продемонстрируют один из самых зрелищных эпизодов военно-спортивного праздника в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска.

Эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач будет показан после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи подводных лодок «Калуга» и «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия.

Генеральная репетиция военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ РФ запланирована на 26 июля.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в военно-спортивном празднике примут участие 35 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли, подводные лодки Северного флота продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.