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Мурманская область. Арктика09.07.17 12:53

В День ВМФ России Северный флот продемонстрирует жителям и гостям флотской столицы свои боевые возможности

Жители и гости города Североморска в День ВМФ России смогут ознакомиться с боевыми возможностями Северного флота в ходе традиционного военно-спортивного праздника, который состоится после парада кораблей в акватории Кольского залива.

Надводные корабли, подводные лодки Северного флота продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил проведут траление условного фарватера, атомная и дизельная  подводные лодки осуществят экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест» проведет атаку подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль «Рассвет» выполнит подавление береговых целей на острове Малый Варламов.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Десантный отряд в составе большого десантного корабля «Кондопога» и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах способом наплав, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами.

Нанесение авиационного удара по укрепленным береговым позициям  и прикрытие с воздуха сил десанта будут имитировать бомбардировщики Су-24м и вертолёт Ми-8.

Традиционно морские пехотинцы продемонстрируют навыки рукопашного боя.

Также будут показаны эпизоды материально-технического и поисково-спасательного обеспечения сил в море.

В завершение военно-спортивного праздника зрителям будет представлен «вальс буксиров»  - фигурное маневрирование в исполнении рейдовых буксиров «Дельфин» и «Касатка».

Всего в военно-спортивном празднике будет задействовано около 20 экипажей боевых кораблей, более 15 единиц бронетанковой техники, 3 летательных аппарата армии ВВС и ПВО.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Североморске  также состоится парад войск гарнизона. Для посещения гражданским населением будут подготовлены два боевых корабля, а также развёрнута выставка вооружения и военной техники на территории соединения противолодочных кораблей.

 

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Последние комментарии

Надежда Р.
09.07.17 20:39
спасибо за хороший репортаж о Дне рыбака, подмечено всё верно, рыбу лучше продавать перед праздником а не во время концертной программы.
Комментарий к новости:В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл
Константин
07.07.17 19:50
что-то на первоапрельскую шутку эта информация смахивает
Комментарий к новости:Ледоколы оснастят «лазерными ножами»
RostiK
07.07.17 15:54
Что-то тут банкиры не договаривают. Получается, что народ беднеет, а показатель одобрения деятельности президента, по последним данным ВЦИОМ, вырос до 84,6%!
Комментарий к новости:Россияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить
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