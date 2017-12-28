В день выборов президента североморцы проведут и рейтинговое голосование

28 декабря под председательством Евгения Алексеева состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, в котором принял участие Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. Перед началом заседания он вручил первому заместителю главы ЗАТО г.Североморск Андрею Сахарову медаль «85 лет гражданской обороне», которой он награждён приказом министра ГО и ЧС Владимира Пучкова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев вручил Благодарственные письма представительного органа власти «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 100-летием органов ЗАГС России» Наталье Тойвонен, начальнику отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Североморск и Наталье Евменьковой – специалисту 1 категории отдела ЗАГС.

Депутаты приняли решение «О порядке организации и проведения голосования по общественным территориям муниципального образования ЗАТО г.Североморск». Это рейтинговое голосование будет проводиться 18 марта, в день выборов президента России. По итогам голосования будут определены дворы и общественные территории, на обустройство которых в рамках проекта «Комфортная городская среда» будут выделены 31 миллион рублей.

В 13-й раз были внесены изменения в бюджет флотской столицы. Это связано с выделением Североморску из областного бюджета кредита в размере 46 миллионов рублей.

Депутаты согласовали передачу в федеральную собственность помещения, которое занимает отделение «Почты России» в Североморске-1.

По представлению главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова была согласована кандидатура Андрея Федулова для назначения на должность председателя комитета имущественных отношений.

Рауза Распопова, которая руководила КИО 25 лет, будет назначена на должность советника главы ЗАТО г. Североморск.

Были внесены изменения в программу Комплексного социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск Мурманской области на 2015-2020 годы.