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Мурманская область. Арктика19.07.17 08:20

В день юбилейных дат состоялось чествование ветеранов и действующих спасателей региона

В  Мурманске вчера состоялось торжественное собрание, посвящённое 90-летию образования государственного пожарного надзора и 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества. Открыл торжественное собрание и поздравил с профессиональным праздником действующих сотрудников ГПН, ветеранов и членов Мурманского регионального отделения ВДПО врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов.

Добрые слова юбилярам сказал председатель совета МОО ВДПО Александр Зива. Следует отметить, что для Александра Николаевича сегодня двойной праздник. Он прошёл длинный и сложный путь на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ГПН Мурманской области и УВД администрации Мурманской области. Высококвалифицированный специалист по выходу на заслуженный отдых не остался без дела. Руководил сектором ГОиЧС и ПБ управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами администрации региона, позже возглавил управление специальных программ Аппарата Правительства Мурманской области, а в декабре 2014 года возглавил региональное отделение ВДПО.

В своей речи Александр Николаевич сделал акцент на то, что одно из важнейших направлений деятельности ГПН является пропагандистская деятельность. И в этом сотрудники спасательного ведомства могут всегда рассчитывать на активную помощь добровольцев и в частности членов Мурманского областного отделения ВДПО.

Лучшие представители Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области, а также МОО ВДПО были отмечены наградами.

После церемонии награждения уже в Галерее безопасности Мурманской области состоялось открытие тематической выставки, посвященной 90-летию образования государственного пожарного надзора. Также к юбилейной дате добровольцы дела борьбы с огнем подготовили электронную презентацию «Пожарные Мурмана» - фотолетопись развития пожарного дела на Кольском Севере.

 

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Последние комментарии

NikoljG
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Северянин
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одни матюки на язык только рвутся! а сколько шума было в 2013 году, сколько гордости и радости от того, что зелёных в СИЗО позакрывали... А из какого кармана теперь эти денежки выкладывать будут?
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VERoniKA
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