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Мурманская область. Арктика23.02.18 08:45

В День защитника Отечества на мысе Алыш состоится подъем трёхцветного полотнища Государственного флага Российской Федерации гигантского размера

Надводные корабли и подводные лодки Северного флота успешно выполнили задачи боевой подготовки в Баренцевом море и вернулись в пункты базирования для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» отработал тренировки с личным составом и техникой морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота в одной из бухт Кольского полуострова. Мотострелки и морские пехотинцы учились заводить колёсную и гусеничную технику в твиндек корабля. Затем экипаж БДК «Георгий Победоносец» выполнил стрельбы по морской, береговой и воздушной целям из 57-миллиметровой универсальной спаренной артиллерийской установки и отработал мероприятия противодиверсионной обороны при стоянке на незащищённом рейде.

В период с 23 по 25 февраля  БДК «Георгий Победоносец» будет открыт для показа гражданскому населению в главной базе флота Североморске. В честь Дня защитника Отечества, в рамках конгрессно-выставочной деятельности, экскурсии также разрешены на эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». На причальном фронте военного городка в Североморске будет развёрнута выставка арктического вооружения и военной техники, а также будет работать пункт приёма на военную службу по контракту.

В День защитника Отечества на всех корабля Северного флота пройдёт торжественный подъём Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в береговых частях – вынос боевых знамён. На флагштоке, установленном на мысе Алыш главной базы флота, состоится подъем трёхцветного полотнища Государственного флага Российской Федерации гигантского размера.

В 11 часов 23 февраля на пяти боевых кораблях: флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», ракетном крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов» и «Вице-адмирал Кулаков» состоится приём в Юнармию североморских школьников. Клятву юного армейца дадут 200 учащихся средних и старших классов. На ТАРКР «Пётр Великий» в церемонии примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Торжественные мероприятия пройдут во всех гарнизонах Северного флота. В посёлке Спутник, где дислоцирована бригада морской пехоты, будет открыт памятник воинам-артиллеристам – отреставрированная и помещённая на постамент самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. В расположении арктической мотострелковой бригады в посёлке Алакуртти состоится открытие памятника выдающемуся военному и политическому деятелю, Герою Советского Союза генералу армии Валентину Ивановичу Варенникову, который командовал воинскими частями и соединением в Кольском Заполярье, сообщает пресс-служба СФ.

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