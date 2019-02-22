В День защитника Отечества Северный флот покажет лучшие образцы военной техники на выставках в Мурманске и Североморске

23 февраля, в День защитника Отечества, в гарнизонах Северного флота — Мурманске и Североморске — будут развернуты выставки вооружения, снаряжения, военной и специальной техники.

В областном центре техника займет место в районе площади «Пять углов». В Североморске выставка будет развернута на Приморской площади.

Посетителям праздничных мероприятий будут продемонстрированы лучшие образцы современной военной техники — пусковые установки зенитных ракетных систем С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», автомобиль специального назначения «Тигр», а также образцы инженерной техники и вездеходы, предназначенные для выполнения задач в районах Крайнего Севера и Арктики.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Мурманске для жителей и гостей города также будет развернута выставка исторической техники Северного флота и будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту, в котором каждый желающий сможет пройти предварительное собеседование с представителями воинских частей, дислоцированных в регионе, выбрать для себя наиболее подходящий вид или род войск, узнать о служебных перспективах и подать заявление о поступлении на военную службу по контракту.