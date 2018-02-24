В День защитника Отечества в Североморске и на кораблях СФ прошли торжественные мероприятия

23 февраля в День защитника Отечества на всех корабля Северного флота состоялся торжественный подъём Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в береговых частях – вынос боевых знамён. Как «Арктик-ТВ» сообщало, на флагштоке, установленном на мысе Алыш главной базы флота - Североморске, был поднят самый большой Государственный флаг Российской Федерации. В филиале Военно-морского музея Северного флота – на мемориальной подводной лодке К-21 были подняты флаги расцвечивания и Краснознамённый флаг ВМФ СССР.

На пяти боевых кораблях: флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», ракетном крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов» и «Вице-адмирал Кулаков» 200 североморских школьников средних и старших классов вступили в Юнармию. С этим событием юных армейцев поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который принимал участие в церемонии на крейсере «Пётр Великий».

В настоящее время в регионах дислокации сил и войск Северного флота численность юнармейского движения превышает пять с половиной тысяч человек. Большинство школьников дали клятву юнармейца на боевых кораблях.

Торжественные мероприятия прошли во всех гарнизонах Северного флота, несмотря на низкую температуру воздуха. В посёлке Спутник, где дислоцирована бригада морской пехоты, был открыт памятник воинам-артиллеристам – отреставрированная и помещённая на постамент самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в городе-герое Мурманске и городе Североморске был дан артиллерийский салют.

Торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, на Северном флоте продолжатся до 25 февраля.

Утром 24 февраля на флагмане ВМФ России – тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» впервые поднят орденский военно-морской флаг. В День защитника Отечества в Москве Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации президент Владимир Путин вручил экипажу крейсера орден Ушакова.

Сегодня на Приморской площади состоялись торжественное шествие военнослужащих Северного флота, одетых в историческую форму одежды разных этапов развития Красной Армии и Флота, проезд исторической и современной военной техники. Также прошёл торжественный вынос знамени Северного флота, которое было вручено командующему флотом адмиралу Николаю Евменову министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу 22 февраля.

В этот же день в Североморскет торжественно был поднят Военно-морской флаг на трёх боевых катерах и состоится церемония имянаречения противодиверсионного катера Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина.

25 февраля в посёлке Сафоново пройдёт военно-историческая реконструкция боя в Заполярье периода Великой Отечественной войны с использованием средств имитации, холостых боеприпасов, исторической авто и бронетехники. В реконструкции примут участие военнослужащие Северного флота и члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».