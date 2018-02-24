ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Где живёт волк по кличке Трамп? Почему ёжиков в Израиле сажают на диету?ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любовь с характером, или Надо научиться понимать своего партнёра
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.02.18 14:31

В День защитника Отечества в Североморске и на кораблях СФ прошли торжественные мероприятия

23 февраля в День защитника Отечества на всех корабля Северного флота состоялся торжественный подъём Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в береговых частях – вынос боевых знамён. Как «Арктик-ТВ» сообщало, на флагштоке, установленном на мысе Алыш главной базы флота - Североморске, был поднят самый большой Государственный флаг Российской Федерации. В филиале Военно-морского музея Северного флота – на мемориальной подводной лодке К-21 были подняты флаги расцвечивания и Краснознамённый флаг ВМФ СССР.

На пяти боевых кораблях: флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», ракетном крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов» и «Вице-адмирал Кулаков» 200 североморских школьников средних и старших классов вступили в Юнармию. С этим событием юных армейцев поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который принимал участие в церемонии на крейсере «Пётр Великий».

В настоящее время в регионах дислокации сил и войск Северного флота численность юнармейского движения превышает пять с половиной тысяч человек. Большинство школьников дали клятву юнармейца на боевых кораблях.

Торжественные мероприятия прошли во всех гарнизонах Северного флота, несмотря на низкую температуру воздуха. В посёлке Спутник, где дислоцирована бригада морской пехоты, был открыт памятник воинам-артиллеристам – отреставрированная и помещённая на постамент самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в городе-герое Мурманске и городе Североморске был дан артиллерийский салют.

Торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, на Северном флоте продолжатся до 25 февраля.

Утром 24 февраля на флагмане ВМФ России – тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»  впервые поднят орденский военно-морской флаг. В День защитника Отечества в Москве Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации президент Владимир Путин вручил экипажу крейсера орден Ушакова.

Сегодня на Приморской площади состоялись торжественное шествие военнослужащих Северного флота, одетых в историческую форму одежды разных этапов развития Красной Армии и Флота, проезд исторической и современной военной техники. Также прошёл торжественный вынос знамени Северного флота, которое было вручено командующему флотом адмиралу Николаю Евменову министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу 22 февраля.

В этот же день в Североморскет торжественно был поднят Военно-морской флаг на трёх боевых катерах и состоится церемония имянаречения противодиверсионного катера Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина.

25 февраля в посёлке Сафоново пройдёт военно-историческая реконструкция боя в Заполярье периода Великой Отечественной войны с использованием средств имитации, холостых боеприпасов, исторической авто и бронетехники. В реконструкции примут участие военнослужащие Северного флота и члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 241 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Максим
24.02.18 15:35
А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
Комментарий к новости:«Фантазия» Нины Подгорновой вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки
Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
Комментарий к новости:Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу
Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
Комментарий к новости:Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)20:30«Итоги». Информационная программа21:30«Metallica: Сквозь невозможное». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС региона цены держатся на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 11 копеек, а евро снизился на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика