В День защитника Отечества в Юнармию приняли 179 юных северян

Военная техника, стоящая на вооружении Северного флота, а также исторические виды вооружения были представлены в День защитника Отечества в субботу на площадях Мурманска и Североморска.

С 11 часов в Мурманске работала выставка, где была представлена историческая техника: восстановленная тачанка, которую воссоздали по старым чертежам… На ней установлен пулемет "Максим", причем действующий, со склада, он холощенный, исторический образец. Были представлены Т-34 и (САУ) Су-100, это все ходовые модели, они сами могут ездить, и авиадесантная самоходная установка АСУ-85, послевоенный образец, тоже был найден и восстановлен. Была представлена и современная техника.

В Мурманске были выставлены БТР-82А, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», была представлена установка берегового ракетного комплекса «Бастион» и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400. Также на выставке был показан снегоход «Витязь», который стоит на вооружении арктической бригады, на этих вездеходах была экспедиция на архипелаге Новая Земля.

В Североморске представлена техника инженерных войск, отдельной роты химической и биологической защиты, а также БТРы и вездеходы.

Как сообщает пресс-служба СФ, с утра на четырёх кораблях флота состоялся приём в Юнармию, юнармейцев лично принимал командующий флотом на «Петре Великом», на крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков». Было принято 179 человек, до этого командующий и его заместители возложили цветы к памятнику защитникам советского Заполярья, была проведена строевая прогулка войск североморского гарнизона в сопровождении оркестра.