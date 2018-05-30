В День защиты детей мурманчан приглашают на праздничные мероприятия

В эту пятницу юные северяне отметят День защиты детей. В ТРЦ «Мурманск молл» состоится тематическое мероприятие, организованное комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска и МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Гостей ждут мастер-классы, аквагрим и подарки.

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации уже началась подготовка к празднику.

Ребята изготавливают открытки в технике монотипия и бутоньерки из капроновых лент — в подарок тем, кто 1 июня примет участие в централизованном сборе средств в рамках благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка».

— Любой неравнодушный мурманчанин, сделавший пожертвование через пластиковый прозрачный бокс «Доброе сердце», получит в подарок сувенир ручной работы, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Цель благотворительной акции — помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. За шесть лет существования проекта более 160 маленьких северян получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья. Благодаря неравнодушию мурманчан на лечение детей удалось собрать более 14 миллионов рублей.