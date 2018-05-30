В Мурманской области значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блокаКольская ГМК приступает к новому этапу перехода на современную технологию производства никеля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.05.18 17:05

В День защиты детей мурманчан приглашают на праздничные мероприятия

В эту пятницу юные северяне отметят День защиты детей. В ТРЦ «Мурманск молл» состоится тематическое мероприятие, организованное комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска и МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Гостей ждут мастер-классы, аквагрим и подарки.

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации уже началась подготовка к празднику.

Ребята изготавливают открытки в технике монотипия и бутоньерки из капроновых лент — в подарок тем, кто 1 июня примет участие в централизованном сборе средств в рамках благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка».

— Любой неравнодушный мурманчанин, сделавший пожертвование через пластиковый прозрачный бокс «Доброе сердце», получит в подарок сувенир ручной работы, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Цель благотворительной акции — помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. За шесть лет существования проекта более 160 маленьких северян получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья. Благодаря неравнодушию мурманчан на лечение детей удалось собрать более 14 миллионов рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 223 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Иван
30.05.18 15:46
Такой перекос в росте зарплат - соцсфера и экономика - не есть хорошо. Бюджет проедает налоги, которые зарабатывают на предприятиях.
Комментарий к новости:В Мурманской области значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока
FynjyT
30.05.18 15:23
Как хорошо научились наши чиновники передёргивать факты. Уровень смертности в нашем регионе всегда был лучше, чем у соседей по СЗФО, так как у нас многие пенсионеры выезжают из области в тёплые края,
Комментарий к новости:С июля нынешнего года заработает программа «Арктический доктор», предложенная губернатором Мариной Ковтун
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:40«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на овощи «борщевого набора»-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 5 копеек-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика