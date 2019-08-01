В День железнодорожника будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта в центре города

В Мурманске в связи с проведением 4 августа культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню железнодорожника, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00 до 12 часов 4 августа:

– на площади перед домом № 13 по улице Октябрьской;

– на улице Октябрьской, от проезда Флотского до проезда Рыбного;

– на улице Володарского, от проезда Рыбного до проезда Флотского;

– на проезде Рыбном, от улицы Октябрьской до улицы Володарского;

– на проезде Флотском, от улицы Володарского до улицы Октябрьской.

Также будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения легкоатлетического пробега по маршруту: проезд Флотский (от дома № 13 по улице Октябрьской) – улица Володарского – проезд Рыбный (до дома № 13 по улице Октябрьской) с 11 до 12 часов 4 августа.

По мере освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет открываться.