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Мурманская область. Арктика02.09.19 07:45

В День знаний угощали мороженым и подарили концерт артистов «Хора Турецкого»

Вчера на центральной площади областного центра города состоялся весёлый праздник «Мурманск – город сладкоежек», посвященный Дню знаний. Поздравить ребят, их родителей и учителей с 1 сентября пришли врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

– Все пришедшие смогли посетить игровые интерактивные площадки, поучаствовать в спортивных соревнованиях, для ребят были подготовлены сюрпризы, конкурсы, и, конечно же, вкуснейшее мороженое, – рассказала директор школы № 56, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк.

Также на сцене развернулось яркое театрализованное представление, подготовленное преподавателями и воспитанниками Детской театральной школы.

– Этой осенью за парты образовательных учреждений заполярной столицы сядут почти 30 тысяч учеников. Среди них 3500 первоклашек, – отметила директор школы № 11, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Желаю всем школьникам и студентам новых знакомств и открытий, незабываемых впечатлений, успехов и удачи!

Также 1 сентября на сценической площадке у гостинично-делового центра «Арктика» состоялось празднование Дня рождения Мурманского морского торгового порта.  Подарком для мурманчан стало выступление легендарного музыкального коллектива – «Хор Турецкого». В репертуаре группы рок, опера, джаз, народная и популярная музыка.

 

 

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