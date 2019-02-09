В десяти гарнизонах Северного флота пройдут очередные игры отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

В субботу и воскресенье в десяти гарнизонах Северного флота в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги состоится очередная серия игр любительских команд объединений, соединений и воинских частей, дислоцированных в Мурманской области, в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.

В дивизионе «Лига Надежды» 9 февраля в городе Полярный состоится хоккейная игра команды «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения. На домашней ледовой площадке в поселке Печенга «Штурм» отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск примет команду «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. В Североморске команда «К-21» штаба и управления Северного флота поборется с ледовой дружиной «Альфа» одной из частей центрального подчинения. На хоккейной площадке в Мурманске «Армата» армейского корпуса встретится с командой «Медведи» соединения подводных лодок.

10 февраля в Североморск хоккеисты «Альфа» одной из частей центрального подчинения сыграют с командой «Ракета» Кольского соединения ПВО. Команда «Спасатель» проведет игру с командой «Армеец» в поселке Кильдинстрой. В областном центре ледовая дружина тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» сразится с командой «Штурм».

В дивизионе «Лига Мечты» 9 февраля в Полярном «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил встретится на льду с хоккейной командой «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». На хоккейном корте в поселке Видяево «Торос» центра материально-технического обеспечения поборется с командой «Тайфун» подводных сил флота. Команда корабельных истребителей «Палубник» на домашней ледовой площадке в гарнизоне Североморск-3 примет ледовую дружину отдельной арктической бригады «Арктика». В городе-герое Мурманске «Полярная звезда» пограничного управления встретится с хоккеистами морской пехоты «Спутник».

10 февраля на ледовой площадке в гарнизоне Сафоново сойдутся «Гроза» объединения ВВС и ПВО и «Палубник». Команда морской пехоты «Спутник» у себя дома, в одноименном поселке, сыграет со сборной центра материально-технического обеспечения «Торос». В поселке Видяево команда «Тайфун» подводных сил флота встретится с «Альбатросом», а в Мурманске «Авианосец» сразится со «Шквалом». Хоккейная команда «Арктика» отдельной арктической бригады в поселке Алакуртти примет команду пограничного управления «Полярная звезда».