В детских садах работают не только с детьми

С 2013 года в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Мурманска работают центры игровой поддержки ребенка для родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Программа, по которой работают центры, направлена на работу с будущими воспитанниками в предадаптационный период.

— Первоначально работа велась на базе 11 детских учреждений, затем мы увидели, что центры востребованы, поскольку порядка 1,5 тысяч детей до трех лет находятся дома и только собираются идти в садик, — рассказала начальник сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Ольга Кожина. — Такие центры посещают родители с малышами от шести месяцев: маме, бывает, нужна помощь, ребенку необходимо общение.

В настоящее время услугами центров игровой поддержки пользуются 374 семьи в 16 детских учреждениях города. С детьми работают высококвалифицированные специалисты. В программу включены подвижные игры, музыкальные занятия, большое внимание уделяется интеллектуальному, речевому, эстетическому развитию малышей.

— Это очень востребованная муниципальная услуга, поскольку здесь создаются условия не только для игровой деятельности детей, но и их развития, — считает депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. — В Мурманске достаточно много коммерческих центров, где занимаются с малышами по методикам раннего развития. Однако далеко не у всех родителей есть возможность оплачивать такие занятия, именно поэтому очень важно, что в детских садах посещение таких групп игровой поддержки бесплатное.

Помимо занятий с детьми у родителей есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов: педагога-психолога, логопеда, дефектолога, медсестры, преподавателей музыки, физкультуры. Консультации для родителей тоже проводятся бесплатно.