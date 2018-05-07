В детско-юношеской библиотеке Мурманска прошел фестиваль «Один день в Хогвартсе», приуроченный к Всемирному дню Гарри Поттера

6 мая в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел тематический фестиваль, приуроченный к Всемирному дню Гарри Поттера «Один день в Хогвартсе».

В 12.00 все желающие смогли на время перенестись в Лондон, в музей, посвященный фильмам о «Мальчике-который-Выжил», прогуляться по его коридорам и познакомиться с самыми интересными экспонатами, принять участие в мастер-классе по созданию «письма-кричалки».

В 13.00 ребята приняли участие в турнире по квиддичу, проверили свои знания и сдали экзамен СОВ («Стандарты Обучения Волшебству»), посетили урок предсказаний профессора Трелони и урок зельеварения.

В 14.00 Кубок огня, в который можно было бросить свое имя в качестве заявки на участие в Турнире Трех Волшебников, наконец-то выбрал четверых участников, которые отправились выполнять сложные и увлекательные задания. Остальные гости фестиваля в это время прошли распределение на факультеты и приняли участие в интеллектуальной игре, сражаясь за звание самых умных «поттероманов», делали свою собственную карту Мародеров.

В 16.00 были подведены итоги конкурса «Пятый факультет». Кроме того, в течение всего дня каждый мог поучаствовать в турнире по волшебным шахматам.