Мурманская область. Арктика13.10.17 11:31
В детско-юношеской библиотеке откроется персональная выставка рисунков юного художника Михаила Давыдова «России малый уголок»
16 октября в 16.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел искусства и творчества) откроется персональная выставка рисунков «России малый уголок».
На выставке будут представлены 15 рисунков юного художника Михаила Давыдова, выполненные в разных техниках и жанрах, тема которых - родная природа и любимый город.
Михаилу – 15 лет, он воспитанник детской художественной школы Мурманска. Юноша - участник XVII молодежных Дельфийских игр (г. Екатеринбург), лауреат Всероссийского конкурса рисунков «Печь всему голова» (г. Петрозаводск), лауреат XI региональной выставка детского художественного творчества «В мире красок» в номинации «Оригинальная графика» (г. Мурманск).
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