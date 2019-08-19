В детском городке «Сказка» состоялся спортивно-игровой праздник «Мы со спортом дружим!»

Организатором мероприятия выступил Дом культуры Ленинского округа города Мурманска.

– Юные гости «Сказки» и их родители весело и с пользой провели время, – сказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Все желающие смогли посоревноваться в дворовых играх, спортивных состязаниях и веселых эстафетах, а также принять участие в очередном этапе городского конкурса рисунка на асфальте «Радуга ярких красок».

– Такие семейные мероприятия проходят в детском городке практически каждые выходные, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Радует, что здесь всегда слышен детский смех. В хорошую погоду в «Сказке» особенно многолюдно, сюда приходят не только жители близлежащих домов, но и приезжают семьями из других микрорайонов города.

В завершении праздника все участники получили памятные сертификаты и сладкие призы.