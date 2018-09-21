В детском саду внедряются инновационные методы обучения

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в детском саду № 122.

В этом году детский сад стал победителем муниципального этапа областного конкурса «Лучший детский сад года Мурманской области — 2018».

В учреждении работает 13 групп для 224 воспитанников, в том числе 7 групп компенсирующей и оздоровительной направленности для детей с нарушением зрения, аллергопатологией и детей с ограниченными возможностями здоровья.

— В рамках реализации программы «Доступная среда» обеспечена архитектурная доступность помещений детского сада, приобретено специальное учебное и компьютерное оборудование с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов, — рассказала заведующая МБДОУ № 122 Наталья Шишло.

Педагогический коллектив детского сада — активный участник инновационных процессов в системе дошкольного образования, в том числе на международном уровне.

— В учреждении созданы прекрасные условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование, — прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. — В учебном процессе активно используются инновационные методы обучения, а педагоги делают все, для того чтобы маленьким мурманчанам заниматься было комфортно.