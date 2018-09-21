МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 январяНаселение России опять в демографической яме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.09.18 16:30

В детском саду внедряются инновационные методы обучения

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в детском саду № 122.

В этом году детский сад стал победителем муниципального этапа областного конкурса «Лучший детский сад года Мурманской области — 2018».

В учреждении работает 13 групп для 224 воспитанников, в том числе 7 групп компенсирующей и оздоровительной направленности для детей с нарушением зрения, аллергопатологией и детей с ограниченными возможностями здоровья.

— В рамках реализации программы «Доступная среда» обеспечена архитектурная доступность помещений детского сада, приобретено специальное учебное и компьютерное оборудование с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов, — рассказала заведующая МБДОУ № 122 Наталья Шишло.

Педагогический коллектив детского сада — активный участник инновационных процессов в системе дошкольного образования, в том числе на международном уровне.

— В учреждении созданы прекрасные условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование, — прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. — В учебном процессе активно используются инновационные методы обучения, а педагоги делают все, для того чтобы маленьким мурманчанам заниматься было комфортно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 32 копейки-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыКоррупционеры «поделятся» с Пенсионным фондом России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 40 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика