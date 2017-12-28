В детском технопарке «Кванториум-51» открылись инженерные каникулы

В детском технопарке «Кванториум-51» проходят краткосрочные инженерные смены «Новый год в «Кванториуме-51» для обучающихся Мурманской области. Инженерные каникулы проводятся с целью привлечения детей и молодежи к изучению и практическому применению наукоемких технологий. Всего за три дня посетителям «Кванториума-51» предстоит придумать, разработать и представить свой проект.

В инженерных каникулах принимают участие обучающиеся из Кольского района, ЗАТО г. Североморск и г. Мурманска.

На открытии инженерных каникул Дед Мороз и Снегурочка встретили ребят и рассказали о программе трех дней в «Кванториуме». После экскурсии по «Кванториуму-51» каждый из участников смены выбрал одно из направлений обучения: биоквантум, промышленный дизайн или робоквантум.

Педагоги-организаторы центра дополнительного образования «Лапландия» провели с учащимися тренинг на командообразование, в ходе которого школьники освоили азы командой работы, необходимые для проектной деятельности.

Программа инженерных каникул кроме работы в квантумах включает экскурсию по Мурманску для иногородних ребят, подвижные игры на воздухе и праздник «Космический Новый год с трансформером».