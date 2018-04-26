Мурманская область. Арктика26.04.18 10:04
В детской клинической больнице Мурманска специалисты музея провели занятие «Птицы Мурманской области»
25 апреля для детей, проходящих лечение в Мурманской детской клинической больнице, состоялось музейное занятие «Птицы Мурманской области».
Занятие провели специалисты Мурманского областного краеведческого музея. Ребята увидели изображения птиц, которые обитают на территории Кольского полуострова. Юные северяне познакомились с кукушкой, совами, беркутом и орланом-белохвостом, узнали, почему оляпку называют водяным воробьем, а гага обыкновенная обитает в заповеднике, почему лебедь-кликун занесен в Красную книгу. Также ребята услышали их пение.
Свои знания ребята проверили в тематической викторине, разгадали загадки, а затем сделали памятный сувенир «Кряква» в технике «пластилинография».
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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