В детской клинической больнице Мурманска специалисты музея провели занятие «Птицы Мурманской области»

25 апреля для детей, проходящих лечение в Мурманской детской клинической больнице, состоялось музейное занятие «Птицы Мурманской области».

Занятие провели специалисты Мурманского областного краеведческого музея. Ребята увидели изображения птиц, которые обитают на территории Кольского полуострова. Юные северяне познакомились с кукушкой, совами, беркутом и орланом-белохвостом, узнали, почему оляпку называют водяным воробьем, а гага обыкновенная обитает в заповеднике, почему лебедь-кликун занесен в Красную книгу. Также ребята услышали их пение.

Свои знания ребята проверили в тематической викторине, разгадали загадки, а затем сделали памятный сувенир «Кряква» в технике «пластилинография».