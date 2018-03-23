В детской оздоровительной кампании 2018 года примут участие 37,5 тысячи юных северян

Сегодня на заседании правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, обсудили вопрос организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году.

Как доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, детская оздоровительная кампания 2018 года в регионе уже началась. Всего в этом году ею планируется охватить не менее 37,5 тысячи ребят, в том числе 10,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 275,7 млн рублей. По сравнению с прошлым годом число детей, которые отдохнут и оздоровятся в рамках кампании, не уменьшилось.

Наталия Карпенко подчеркнула, что госконтракты со всеми оздоровительными учреждениями предусматривают обязательные условия по обеспечению безопасного пребывания детей с учетом санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности. До начала летней оздоровительной кампании запланированы соответствующие проверки оздоровительных учреждений, расположенных за пределами Мурманской области.

Неизменными на протяжении последних лет остаются меры социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подчеркнула Наталия Карпенко. Так, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно ребят из таких семей осуществляется за счет средств областного бюджета. Для иных семей в 2018 году плата за путевку в оздоровительные учреждения за пределы региона составит 25% от её стоимости, дополнительно оплачиваются стоимость проезда и питания в пути следования.

В оздоровительные учреждения на территории региона все дети направляются бесплатно. Всего в период летних каникул в Мурманской области будут функционировать 86 детских оздоровительных лагерей. С учетом положительного опыта прошлого года будут также организованы малозатратные формы отдыха – экспедиции, дворовые площадки – на базе муниципалитетов. В 2018 году министерство продолжит работу по направлению одаренных детей в профильные центры: «Артек», «Орленок», «Сириус». Кроме того, профильные смены по различным направлениям традиционно будут открыты на базе образовательных организаций региона.

Губернатор Марина Ковтун обратила особое внимание на необходимость своевременного предоставления родителям, отправляющим детей в оздоровительные учреждения, исчерпывающей информации, связанной с пребыванием их детей на отдыхе.