В детской поликлинике Мончегорска завершён капитальный ремонт

Качество проведенного ремонта и работу служб поликлиники в обновленных помещениях сегодня в рамках рабочей поездки в муниципалитет оценила губернатор Марина Ковтун.

На ремонт потрачено свыше 18 млн рублей, из них более 1 млн – собственные средства Мончегорской центральной районной больницы, в структуру которой входит поликлиника. Штат поликлиники, который на 100% укомплектован врачами-педиатрами, обслуживает почти 9,5 тысячи юных пациентов. В ходе капитального ремонта удалось решить проблему разделения потока больных и здоровых посетителей поликлиники, оборудовать современную регистратуру и кабинеты врачей.

Активно администрация больницы занимается привлечением молодых специалистов. Глава региона Марина Ковтун пообщалась с молодыми и опытными докторами. Например, совсем недавно – с 25 сентября – в поликлинике работает новый педиатр – Анна Кольцова. Кандалакшанка вернулась в регион после обучения в медицинском вузе.