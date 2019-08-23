В детскую поликлинику Печенгской больницы поступило новое оборудование

В детскую поликлинику Печенгской центральной районной больницы поступило новое оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор и переносной аппарат УЗИ.

Новая техника закуплена в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и Плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи на территории Мурманской области, инициированного врио губернатора Андреем Чибисом.

Введение в эксплуатацию аппарата УЗИ, которого раньше в детской поликлинике не было, позволит существенно улучшить доступность этого вида обследования и упростить диагностическую работу.

До поступления нового оборудования УЗИ-диагностика для детей была доступна во взрослой поликлинике Печенгской больницы и в городе Мурманске.

Развитие детского здравоохранения Мурманской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, – одно из направлений реализации в нашем регионе нацпроекта.