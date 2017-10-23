Ледокол «Новороссийск», после проведения экспериментов по буксировке айсбергов, вернулся в МурманскХОРОШИЕ НОВОСТИ: Профессиональный праздник отмечают повара
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.10.17 11:25

В деятельности администрации Оленегорска выявлены нарушения требований законодательства в сфере погребения и похоронного дела

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. Установлено, что администрацией города Оленегорск до настоящего времени не принято мер по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела. До настоящего времени статус специализированной службы присвоен решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-04рс обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс», которое не является муниципальной организацией и не было выбрано на конкурсной основе.

В части исполнения земельного законодательства при предоставлении и использовании земельных участков для размещения мест захоронения установлено, что, несмотря на то, что государственный кадастровый учет земельных участков, используемых под места захоронения, осуществлен, государственная регистрация прав на земельные участки не производилась.

Кроме того, установлено, что виды разрешенного использования земельных участков, выделенных для размещения мест погребения, не соответствуют требованиям законодательства. До настоящего времени не установлены границы санитарно-защитной зоны сооружений мест погребения.

Также проверка показала, что исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления не реализованы полномочия в части принятия муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок содержания мест погребения.

По результатам проведенной проверки прокурором города главе муниципального образования города Оленегорск с подведомственной территорией внесено представление.

Рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 469 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:15Мультфильмы (0+)14:40Городские хроники (12+)15:00«Чудеса России». Проект-исследование (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика