В деятельности администрации Оленегорска выявлены нарушения требований законодательства в сфере погребения и похоронного дела

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. Установлено, что администрацией города Оленегорск до настоящего времени не принято мер по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела. До настоящего времени статус специализированной службы присвоен решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-04рс обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс», которое не является муниципальной организацией и не было выбрано на конкурсной основе.

В части исполнения земельного законодательства при предоставлении и использовании земельных участков для размещения мест захоронения установлено, что, несмотря на то, что государственный кадастровый учет земельных участков, используемых под места захоронения, осуществлен, государственная регистрация прав на земельные участки не производилась.

Кроме того, установлено, что виды разрешенного использования земельных участков, выделенных для размещения мест погребения, не соответствуют требованиям законодательства. До настоящего времени не установлены границы санитарно-защитной зоны сооружений мест погребения.

Также проверка показала, что исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления не реализованы полномочия в части принятия муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок содержания мест погребения.

По результатам проведенной проверки прокурором города главе муниципального образования города Оленегорск с подведомственной территорией внесено представление.

Рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.