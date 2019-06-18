В деятельности Главного Управления МЧС России по Мурманской области выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура Мурманской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Главного Управления МЧС России по Мурманской области. В её ходе были выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. Государственными служащими Главного управления в справках о доходах за отчетные периоды 2016-2018 годы не указано более 150 счетов в кредитных организациях, не отражены сведения о возможном доходе от указанных вкладов. В частности, имел место случай сокрытия земельного участка, находящегося в собственности.

Вопреки требованиям ст.ст. 4, 10 федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» должностным лицом Главного управления, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, не инициирована процедура осуществления контроля за расходами государственного служащего, который приобрел объект недвижимого имущества стоимостью более 5 млн рублей, что значительно превышает его совокупный трёхлетний доход.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой области начальнику Главного управления внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо кадровой службы, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

Кроме того, в отношении государственных гражданских служащих Главного управления, допустивших нарушения законодательства о противодействии коррупции, назначены соответствующие проверки, по окончании которых будет рассмотрен вопрос дисциплинарной ответственности.