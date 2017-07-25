Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой подведены итоги проведенных проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в первом полугодии 2017 года в деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также органов государственной власти Мурманской области, реализующих полномочия в сфере охраны окружающей среды.

Так, в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области выявлено 52 нарушения закона, в том числе лесного законодательства РФ, законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, о предоставлении государственных услуг, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора). Внесено 8 представлений об устранении нарушений законодательства РФ, на 8 противоречащих закону правовых актов принесены протесты.

В ходе проверок, проведенных в отношении комитета по ветеринарии Мурманской области в аналогичном периоде 2017 года, природоохранной прокуратурой выявлено 9 нарушений закона об обеспечении доступа к информации государственного органа, о порядке рассмотрения обращений граждан и законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора). В целях устранения выявленных нарушений председателю Комитета по ветеринарии Мурманской области внесено 3 представление, на несоответствующий закону правовой акт принесен 1 протест.

В Министерстве рыбного и сельского хозяйства Мурманской области в первом полугодии 2017 года выявлено 3 нарушения закона в сфере обеспечения доступа к информации государственного органа, с целью устранения выявленных нарушений министру внесено 1 представление.

В деятельности Управления Росприроднадзора по Мурманской области выявлено 8 нарушений закона в сфере рассмотрения обращений граждан и законодательства, регламентирующего выдачу разрешительной документации, с целью устранения которых внесено 3 представления.

В Баренцево-Беломорском территориальном управлении ФАР за рассматриваемый период выявлено 20 нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, в связи с чем, руководителю Управления внесено 1 представление и опротестовано 10 несоответствующих закону правовых актов.