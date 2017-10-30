В деятельности общеобразовательных учреждений Печенгского района установлены нарушения федерального законодательства

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления и образовательными учреждениями прав граждан на изучение родного языка, в том числе языков народов и республик Российской Федерации, во время которой в деятельности общеобразовательных учреждений установлены нарушения федерального законодательства.

Изучение локальных актов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района свидетельствует о том, что право выбора языка образования несовершеннолетним, поступающим в образовательные организации, обучающимся в них, а также их родителям (законным представителям) фактически предоставлено только в двух из 10 школ района (МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 19).

В локальных актах МБОУ СОШ№ 23 и МБОУ СОШ № 9 закреплено ведение образовательной деятельности только на русском языке без предоставления услуг по организации преподавания и изучения учебных пособий на иных языках. Локальные акты МБОУ СОШ № 1, 3, 7, 11 и 22 содержат положения, ограничивающие реализацию указанного права. Локальные акты МБОУ СОШ №№ 3, 11, 23 и МБОУ ООШ № 20 не размещены на официальных сайтах указанных организаций.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что рядом общеобразовательных учреждений района в ходе образовательной деятельности используются учебники и учебные пособия, не входящие в «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании», утвержденный приказом Минобразования РФ № 253 от 31.03.2014 с изменениями от 13.07.2017.

По результатам проверки прокурором района в отдел образовании администрации Печенгского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.