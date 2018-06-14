В деятельности ООО «СКиВ» прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности организаций, осуществляющих производственную деятельность на подведомственной территории.

В ходе проверки деятельности ООО «СКиВ» выявлены нарушения трудового законодательства в части невыплаты в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Прокурором города в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, ответственность за которое предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

Постановление об административном правонарушении направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Мурманской области.