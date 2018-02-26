Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведены проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности образовательных учреждений, расположенных на территории округа.

В деятельности пяти образовательных учреждений выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, выразившиеся в несоответствии путей эвакуации помещений (актовых залов) дошкольных образовательных учреждений, в которых планируется проведение праздников для несовершеннолетних воспитанников, требованиям действующего законодательства.

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска в отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях возбуждено 5 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения по существу в Отдел надзорной деятельности города Мурманска Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

Также на имя директоров указанных образовательных учреждений внесено пять представлений об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности.