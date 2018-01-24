В деятельности трёх биатлонных секций обнаружены нарушения законодательства об обороте оружия

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведены проверки исполнения законодательства об обороте оружия в деятельности Отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску, Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Мурманску, а также в деятельности трёх биатлонных секций округа, расположенных в Долине уюта.

По результатам проверок нарушения законодательства об обороте оружия выявлены в деятельности всех указанных субъектов. Имели место нарушения, связанные с совместным хранением оружия и боеприпасов к нему, ненадлежащая влажная уборка комнаты хранения оружия, нарушения, связанные с ведением специальной документации об обороте оружия.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа внесено 5 представлений об устранении нарушений закона.