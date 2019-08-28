В деятельности трёх управляющих организаций Кировска выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой города Кировска проведена проверка состояния законности при подготовке объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. В ходе чего в деятельности трёх управляющих организаций выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Во время проверки было установлено, что, вопреки Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, в тепловых центрах 65 многоквартирных домов, находящихся в обслуживании трёх управляющих организаций, отсутствует необходимое для нормального функционирования отопительных систем оборудование, в 23 тепловых центрах многоквартирных домов имеющиеся оборудование надлежащим образом не оформлено, что исключает возможность допуска работы отопительной системы.

В целях устранения отмеченных нарушений руководителям трёх управляющих организаций исполняющим обязанности прокурора города внесены представления.