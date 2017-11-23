В деятельности УФСИН России по Мурманской области выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции и государственной службе в деятельности УФСИН России по Мурманской области. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства, выразившиеся в ненадлежащем исполнении сотрудниками обязанностей в части представления полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

13 федеральными государственными служащими недостоверно отражены либо сокрыты доходы (свои и супругов\супруг) на общую сумму более 1274 тысячи рублей, 1 государственным служащим при наличии значительных денежных средств на счетах в кредитных учреждениях не указаны доходы от вкладов.

Установлены факты неотражения иных источников доходов, а также сокрытия наличия срочного обязательства финансового характера на сумму более 800 тысяч рублей.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции, привлечения виновных лиц к ответственности, прокуратурой области начальнику управления внесено представление.

По результатам рассмотрения представления за совершение коррупционных правонарушений 12 сотрудников управления привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 из которых относятся к категории руководителей.