В действиях директора МАУ ДО ДЮСШ в г.Полярный выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции

По результатам проведенной проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях директора МАУ ДО ДЮСШ в г.Полярный Головченко В.А.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» директор МАУ ДО ДЮСШ в г. Полярный Головченко В.А., используя свое должностное положение, незаконно принял на работу своего сына на должность тренера-преподавателя, по совместительству - тренера по физической культуре в отсутствии у последнего какого-либо средне-специального или высшего образования.

Также проверкой установлено, что директор МАУ ДО ДЮСШ в г.Полярный Головченко В.А. осуществлял перевозку детей в г.Апатиты и обратно для участия в соревнованиях на личном транспорте. При этом, с целью хищения денежных средств учреждения, путем предоставления фиктивных проездных документов на несовершеннолетних, Головченко В.А., через тренера, в бухгалтерии учреждения получил денежные средства, которые присвоил и распорядился по собственному усмотрению.

Материалы прокурорской проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ч.З ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения путем обмана).