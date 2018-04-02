В «Дни открытых дверей» народ повалил в отделения регионального ФНС

На прошлой неделе во всех налоговых инспекциях Мурманской области прошла Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

За два дня более 1,5 тысячи северян получили консультации по вопросам декларирования доходов и представили почти 1000 деклараций по форме 3-НДФЛ, 92% из которых заполнены в электронном виде с помощью программы «Декларация 2017». Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые инспекторы помогали заполнить декларации на гостевых компьютерах и направить их в электронном виде. Как отметили северяне, в следующий раз они самостоятельно смогут заполнить декларацию в «Личном кабинете» и направить ее из дома, что, несомненно, удобно и быстро.

Пароли доступа к одному из самых популярных сервисов Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в «Дни открытых дверей» получили почти 400 жителей Кольского края.

Следующая подобная акция пройдёт 23 и 24 апреля. Налоговые инспекции Мурманской области в эти дни будут работать до 20.00, чтобы все северяне смогли успеть вовремя проверить наличие или отсутствие обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимость уплаты с него налога, а также получить дополнительную консультацию по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ, в том числе в электронном виде.