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Мурманская область. Арктика03.10.18 08:10

В Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества знакомимся с историей Мурманской области

4-5 октября Мурманский областной краеведческий музей примет участие в VIII Днях российско-норвежского приграничного сотрудничества, которые будут проходить на территории Печенгского района Мурманской области при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В рамках мероприятия Мурманский областной краеведческий музей представит передвижные выставки. Выставка «Мурманская область: история и современность» приурочена к 80-летнему юбилею Мурманской области (Визит-центр заповедника «Пасвик», Печенгский район, г.п. Никель, пр. Гвардейский,  43). Выставка расскажет об истории становления нашего региона, образованного Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1938 года. История Кольского Севера насчитывает многие тысячи лет. Посетители смогут не только познакомиться с историей каждого района Мурманской области, но и узнать о его жизни сегодня. На выставке будут экспонироваться фотографии Я. Лейценгера, Л. Федосеева, А. Глухова, Е. Халдея и других известных автор. Выставка работает 4-5 октября 2018 года.

На выставке «Торговля на Севере» (Историко-краеведческий музей Печенгского района, Печенгский район, г.п. Никель, ул. Печенгская, д. 1А) будут представлены документы Мурманского областного краеведческого музея, отражающие историю внутренней и внешней торговли на Кольском Севере в XVIII–нач. XX вв. и рассказывающие о знаменитом «поморском торге». Посетители смогут узнать, что продавали и покупали на Кольском Севере в этот период, и познакомиться с жизнью северян указанного периода времени. Выставка работает до 5 ноября.

 

 

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