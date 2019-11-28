В Дни Швеции в Мурманске заполярная «Кировка» приглашает в гости

27 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках Дней Швеции в Мурманске состоялось открытие выставочных и перформативных проектов региона Норрботтен, в котором принял участие губернатор Бьорн Нильссон.

В этот день гости Дворца культуры смогли ознакомиться с арт-перформансом вокалистки и композитора Мери Никула, которая развивает концепцию «Вокальной мозаики», делая коллажи своим голосом с использованием различных вокальных техник.

Были выставлены на обозрение публики и инсталляцию «Переходы» художника Томаса Хэмена. Хэмен, который родом из Лулео, но живёт и работает в Лондоне. Техника его работ предполагает показ миксированного видео в реальном времени из другого места на земле. В своих работах Хэмен исследует сложные и порой неожиданные взаимоотношения между людьми, биологией и технологиями в современной жизни и массовой культуре,

Для гостей «Кировки» был показан видеофильм «Они пришли в переполненных лодках и поездах» Минна Раинио и Марка Робертса. Короткометражный фильм-размышление раскрывает исторический контекст современной ситуации с беженцами в Европе через призму событий Второй мировой войны,

Удивила гостей ДК и фотовыставка Улфа Б Йонссона - портреты жителей горнодобывающего городка Каунисвааре, созданные по заказу транспортной компании «Northland Resources» и украшавшие грузовики компании-перевозчика руды.

Вечером состоялся концерт фольклорного коллектива «Evighetens Orkester» из г. Лулео. Молодые музыканты исполнили фольклорные музыкальные произведения Северной Швеции, Финляндии и других стран. Эта группа гастролировала по всему скандинавскому региону и Европе с собственным репертуаром, включающим помимо норрботтенских мелодий цыганские свинги и финскую меланхолию.

Выставочные проекты будут также открыты для посещения 28 ноября - с 12 до 18 часов.