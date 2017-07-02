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Мурманская область. Арктика02.07.17 09:15

В добывающей промышленности региона Мурманской области отмечается снижение отгрузки товаров собственного производства и снижение цен на продукцию производителей

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-мае 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 116,6% относительно соответствующего периода 2016 года (в среднем по России – 101,7%). В мае по сравнению с маем 2016 года уровень производства вырос в 1,2 раза (в среднем по России – на 5,6%), по отношению к предыдущему месяцу - на 2,6  (в среднем по России – на 1,2%). Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем–маем 2016 года снизились на 4,3%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 0,6%, на экспорт – на 10%.

В январе-мае текущего года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 48,9 млрд рублей (88,5% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (на 30%). Индекс производства составил 109,2% к январю-маю 2016 года (в среднем по России – 102,7%). Вследствие реализации в регионе крупных инвестиционных проектов увеличился выпуск апатитового концентрата (108,3%). Выше прошлогоднего уровня произведено нефелинового (104,8%) и лопаритового (107,4%) концентратов, щебня (в 1,5 раза). Выпуск железорудного концентрата по итогам 5 месяцев 2017 года снизился на 5,3%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа, а также наладочными работами на новом оборудовании.

В январе-мае 2017 года в обрабатывающих производствах региона отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 51 млрд рублей (100,1% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 126,7% к январю - маю 2016 года (в среднем по России – 100,9%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (43,1%), металлургическое производство (38,2%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,2%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4,5%). Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 110,2%. В результате ценового фактора объём отгруженной продукции в действующих ценах сократился на 6,8% - до 22 млрд рублей.

 

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