В доходной части местных бюджетов Апатитов и Кировска основную долю налоговых поступлений формирует налог на доходы физических лиц

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области подвели итоги работы за 2019 год и отметили значительный вклад налогоплательщиков г. Апатиты и г. Кировска в формирование местных бюджетов. Так, в прошлом году налогоплательщиками двух городов были перечислены 750 млн рублей в бюджет г. Апатиты и 700 млн рублей - в бюджет г. Кировска. В доходной части местных бюджетов основную долю налоговых поступлений формирует налог на доходы физических лиц: в Кировске – 82%, в Апатитах – 56%.

Общая сумма поступлений от налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области в федеральный бюджет составила 1,7 млрд рублей, в бюджет Мурманской области – 7,7 млрд рублей.

Кроме этого во внебюджетные фонды в прошлом году плательщиками двух городов перечислено 3,5 млрд рублей страховых взносов.

По результатам контрольной работы инспекции за 2019 год в бюджеты дополнительно мобилизовано почти 71 млн рублей. При этом, как отметил начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области Денис Ярош, в качестве приоритетного направления контрольной работы является, прежде всего, побуждение плательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств. «В 2019 году плательщиками самостоятельно были увеличены свои обязательства и уплачено в бюджет 32,5 млн рублей, доначисления по итогам выявленных налоговых нарушений составили 45 млн рублей», - пояснил начальник инспекции.