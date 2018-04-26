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Мурманская область. Арктика26.04.18 08:06

В долгах как в шелках: дебиторская задолженность потребителей Мурманской области за оказанные ЖКУ на конец 2017 года составила 26,5 млрд рублей

Дебиторская задолженность потребителей Мурманской области перед жилищно-коммунальными организациями региона за оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на конец 2017 года составила 26,5 миллиарда рублей (увеличилась за год на 19 процентов), в том числе просроченная – 19,5 миллиарда рублей или почти 74 процента.

Как сообщает Мурманскстат, наибольшая доля всей дебиторской задолженности среди потребителей приходилась на население (более 41 процента) и на исполнителей коммунальных услуг (почти 29 процентов), по видам ЖКУ – на коммунальные услуги (около 86 процентов).

В свою очередь в коммунальных услугах 71 процент – это долги за теплоснабжение, которые на конец 2017 года составляли почти 16 миллиардов рублей (на конец 2016 года – около 13 миллиардов рублей), и 19 процентов – за электроснабжение (соответственно 4,2 и 4,3 миллиарда рублей).

Несвоевременная оплата ЖКУ – одна из причин кредиторской задолженности жилищно-коммунальных организаций по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам. На конец 2017 года она составила почти 21 миллиард рублей (год назад – 18,3 миллиарда рублей), из которых 38 процентов – просроченная. За поставку топливно-энергетических ресурсов организации задолжали на конец прошлого года 9,4 миллиарда рублей (на конец 2016 года – 9,1 миллиарда рублей), в том числе 81 процент приходился на теплоснабжающие предприятия.

Финансовый результат деятельности организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, составил в 2017 году почти 216 миллионов убытков против 2,7 миллиарда рублей прибыли в 2016 году. 

Успешным в финансовом отношении был прошлый год для жилищных организаций и организаций газоснабжения, с убытком сработали хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

 

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