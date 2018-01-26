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Мурманская область. Арктика26.01.18 11:17

В долгосрочной перспективе предприятия региона будет добиваться сокращения негативного воздействия на окружающую среду

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун проводит заседание регионального правительства. Первый вопрос, вынесенный на заседание, касался реализации ключевых мероприятий в рамках проведенного в 2017 году в Российской Федерации Года экологии в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5.01.2016 № 7 и перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп, в течение проведенного в 2017 году в России Года экологии в Мурманской области было реализовано более 100 мероприятий, в которых принимали участие органы государственной власти и местного самоуправления, промышленные предприятия, общественные, научные и другие организации, неравнодушные жители области. Общий объём финансирования составил почти 3,5 млрд рублей.

Министр перечислил ряд наиболее значимых практических мероприятий 2017 года, направленных на улучшение экологической обстановки на территории региона. Среди них, в частности, ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии первого в Арктической зоне Российской Федерации экотехнопарка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов, продолжение работы по очистке акватории и береговой полосы Кольского залива от затопленных и затонувших объектов. Масштабные природоохранные проекты реализованы в этом году крупными промышленными предприятиями, расположенными в Мурманской области – Кольской ГМК, Мурманской ТЭЦ, АО «Апатит», ПАО «Мурманский морской торговый порт». Активными участниками Года экологии стали АО «Олкон», филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». Предприятиями были реализованы природоохранные мероприятия, направленные в основном на снижение антропогенной нагрузки на водные объекты. В последние годы Минобороны России приступило к масштабным работам по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне РФ. На территории Мурманской области такие работы с 2015 года активно ведутся Объединенным стратегическим командованием Северного флота.

«Главным результатом прошедшего года является изменение отношения общества, государства, бизнеса, СМИ к вопросам охраны окружающей среды. Решение данных вопросов становится одним из приоритетных направлений во всех сферах и на всех уровнях. В ходе широкого и открытого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон как в масштабе страны, так и в нашем регионе удалось провести своеобразную инвентаризацию проблем, многие из которых копились десятилетиями», – отметил министр природных ресурсов и экологии.

В результате, по данным АО «Кольская ГМК», за 2017 год выпущено более 4500 тонн товарного сульфата натрия и более 600 тонн товарного хлорида натрия – данные соли не сбрасываются в водные объекты, а реализуются на рынке как ценные химические вещества для различных отраслей промышленности. По итогам работ по реконструкции очистных сооружений ПАО «Мурманская ТЭЦ», которые завершатся в 2018 году, концентрации загрязняющих веществ в сточных водах предприятия снизятся до предельно допустимых, а объемы выбросов сероводорода и предельных углеводородов сократятся вдвое. В долгосрочной перспективе предприятиями региона будет продолжено внедрение в производство новых технологий и технологических процессов с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В результате объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, в 2020 году снизится на 3,8% к уровню 2016 года, объём сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сократится на 4,5%.

«Действительно реализованы масштабные финансовоемкие проекты. Есть конкретные результаты, которые важны для региона и для каждого жителя», – подчеркнула Марина Ковтун.

По данным на середину 2017 года, Мурманская область впервые за последние пять лет вошла в число самых чистых регионов России, заняв девятое место в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации. В осеннем рейтинге наш регион вновь вошёл в десятку эколидеров, поднявшись ещё на три позиции, заняв шестое место в общем списке.

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