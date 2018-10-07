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Мурманская область. Арктика07.10.18 12:30

В Долине Славы состоялась церемония захоронения останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

На территории мемориального комплекса были преданы земле останки солдат, обнаруженных поисковиками за сезон 2018 года.

В траурном митинге приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Михаил Ильиных, ветераны Великой Отечественной войны, члены поисковых и общественных объединений, представители регионального правительства, командования Северным флотом и силовых структур региона.

  Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил, что нет ни одной семьи в нашей стране, которая не потеряла родных и любимых в кровавые годы Великой Отечественной войны. И спустя семь десятков лет после того, как отгремели последние залпы орудий, не все павшие воины нашли последний приют. 

  — Сегодня обретут вечный покой воины красноармейцы, чьи имена пока остаются неизвестными миру, но мы не вправе предать забвению их Великий Подвиг. Они сражались за эту землю, за своих потомков, за будущее нашей страны. Эти безымянные защитники Кольского Заполярья – наши герои!

  Спикер поблагодарил поисковиков за неравнодушие и преданность делу, подчеркнув, что благодаря их помощи многие семьи могут прийти на могилу отца, деда или прадеда, отдавших жизнь за Отчизну.

  Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

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