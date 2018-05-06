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Мурманская область. Арктика06.05.18 15:32

В Долине Славы состоялись торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Сегодня в Долине Славы состоялись торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжествах приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, председатель областной думы Сергей Дубовой, представители правительства Мурманской области, командования Краснознаменного Северного флота, областной думы, органов местного самоуправления, а также члены ветеранских и поисковых объединений, общественность, жители Мурманской области и других регионов России.

На площади у мемориального комплекса состоялся торжественный митинг. Открывая митинг, первый заместитель главы региона отметил, что в эти майские дни воедино слились великая гордость за наших дедов и прадедов, одолевших фашистские орды, и великая скорбь по неисчислимым жертвам, принесённым народами нашей страны на алтарь Победы.

«Практически в каждой российской семье до сих пор поминают тех, кто не вернулся с фронта, пропал без вести, умер от ран. Наш общий счет жертв той самой страшной в истории войны до сих пор не закрыт. На этой священной земле Долины Славы, политой кровью защитников Заполярья, особенно отчетливо понимаешь, что значит для нас Великая Победа», – сказал Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора выразил слова безмерной благодарности всем, кто сражался на море, на суше и в воздухе, кто под бомбежками разгружал военные грузы в порту и вытачивал снаряды на станках, ловил рыбу и растил хлеб.

«Низкий поклон всему нашему народу, вынесшему на своих плечах тяжесть невиданной в истории войны, ковавшему Великую Победу на фронте и в тылу. Все последующие поколения в неоплатном долгу перед воинами, которые одержали победу в советском Заполярье, перед тружениками, которые воссоздали из руин город-герой Мурманск. Наша священная задача – сохранить память и правду о той войне и передать эстафету памяти следующим поколениям», – подчеркнул Алексей Тюкавин. 

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Мурманской области и города-героя Мурманска Лев Васильевич Журин напомнил о временах, когда в Долине Славы не было еще ни одной могилы.

«А теперь это кладбище разрослось, и сюда стекаются люди, которым дорога память о минувшей войне. Хотелось бы, чтобы мы не только хранили память о павших, но и думали о будущем, чтобы никто не смел оклеветать Великую Победу. Мы должны укреплять военно-патриотическую работу и могущество нашей страны», – призвал Лев Журин. 

По завершении митинга состоялся парад воинских частей Северного флота. Затем участники торжеств возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать» и к могилам воинов, павших в районе Долины Славы.

На площадках рядом с мемориальным комплексом были развернуты палаточные лагеря воинских частей Минобороны и силовых ведомств, муниципалитетов, предприятий и общественных организаций. Вниманию участников мероприятий были предложены выставки вооружения, инсталляция упряжки олене-транспортных батальонов, а также концертная программа. Подкрепить силы гости могли солдатской кашей и чаем.

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