В Долине Славы состоялось захоронение останков советских воинов, обнаруженных в ходе летнего поискового сезона

Сегодня в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и обнаруженных в ходе летнего поискового сезона 2017 года.



Открывая траурный митинг, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук отметил, что в этот день в Долине Славы собрались люди, свято чтущие память бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая Заполярье.



«По поручению губернатора Марины Ковтун и от себя лично выражаю благодарность и признательность всем членам поисковых отрядов. Каждый год вы проводите огромную работу, и ее результаты мы хорошо видим», - подчеркнул Глеб Шинкарчук.



Совестью нации назвал поисковиков зачинатель поискового движения в нашем крае, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Мурманской области и города-героя Мурманска Лев Журин.



На траурном митинге присутствовали дочь и внучка одного из павших в Заполярье воинов – красноармейца Федора Безумова. Участие в церемонии также приняли представители регионального правительства, командования Краснознаменного Северного флота, Мурманской областной Думы, органов местного самоуправления региона, ветеранских и поисковых объединений, общественности, жители Мурманской области и других субъектов Российской Федерации.





Для справки:



Во время поискового сезона в этом году были обнаружены останки 87 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы. Трое из них были опознаны по личным вещам: младший лейтенант Овчинников Петр Иванович 1923 года рождения, летчик, погиб в 1944 году, красноармеец Петухов Иван Кириллович 1922 года рождения, погиб 12 июля 1941-го, красноармеец Безумов Федор Дмитриевич 1902 года рождения, погиб в 1942 году.