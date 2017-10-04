В Долине Славы захоронят останки советских воинов
7 октября в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной воны.
В рамках мероприятий пройдёт траурный митинг, торжественное захоронение останков советских воинов – защитников Заполярья, обнаруженных в ходе летнего поискового сезона 2017 года, возложение цветов к могилам.
На траурном митинге будут присутствовать дочь и внуки одного из павших в Заполярье воинов – красноармейца Безумова Федора Дмитриевича. В церемонии планируется участие представителей регионального правительства, командования Краснознаменного Северного флота, областной думы, органов местного самоуправления региона, ветеранских и поисковых объединений, общественности, жителей Мурманской области и других субъектов Российской Федерации.
Начало мероприятия в 12.00.