В Долине Славы захоронят останки советских воинов

Степан А путь к вере всегда должен быть тернистый, только через испытания и трудности можно познать себя и через преодоление прийти к Богу. Так что пусть эта дорога остаётся в колдобинах и ямах... Комментарий к новости: Активисты ОНФ настаивают на ремонте дороги к храму в Мурманске

Ольга Спасибо, конечно, что осветили этот ПРАЗДНИК. НО День поэзии в Мурманске ЕЖЕГОДНО проводится в День рождения Смирнова В. А. 30 сентября. Да, он родился в Териберке, но умер не там. Вот краткая биограф Комментарий к новости: День поэзии Заполярья посвятили известному поэту Владимиру Смирнову