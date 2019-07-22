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Мурманская область. Арктика22.07.19 16:20

В Долине Уюта будет построен масштабный спортивно-досуговый центр

Министерство спорта РФ поддержало инициативу Мурманской области по строительству в Мурманске масштабного современного спортивно-досугового центра. Договорённость была достигнута между министром спорта страны Павлом Колобковым и главой региона.

Как подчеркнул врио губернатора, строительство крытой арены станет следующим шагом в развитии спорткомплекса «Долина Уюта». К центру будет прилегать современный парк, детские и спортивные площадки. Финальный проект центра будет подготовлен в следующем году.

«Долина Уюта планомерно развивается. Легкоатлетический манеж постоянно загружен. Требуется развитие другой инфраструктуры. Здесь формируется очень интересный кластер: лыжно-биатлонный центр, где проводятся соревнования любого уровня. Конечно, это место надо развивать. Здесь уже предусмотрено развитие территории. Мы поддержали и создание спортивно-развлекательного центра, который будет входить в общий спортивный кластер. Есть такая потребность в регионе. Думаю, в ближайшее время приступим к реализации этого важного проекта», – сказал Павел Колобков.

Врио губернатора  особо отметил, что регион намерен создавать все условия для воспитания спортсменов высокого класса и развития физической культуры.

«Спорт должен быть доступен. Что это значит? Нужна спортивная инфраструктура во всех городах нашей области, в небольших в том числе. Помимо этого, нужны и глобальные проекты такие, как крытый спортивно-досуговый центр в Долине Уюта», – считает глава региона.

Мурманская область – активный участник национального проекта «Спорт – норма жизни». В его рамках в регионе возводятся два ФОКа, крытый каток, региональный центр спортивной подготовки по горнолыжному спорту, межшкольный стадион, ведётся укладка футбольных полей. Ещё одно направление совместной с Федерацией работы – комплексное развитие спортивного комплекса «Долина Уюта». В спорткомплексе началось строительство лыжероллерной трассы и системы искусственного оснежения. На следующих этапах планируется расширение действующих и строительство новой биатлонной трассы, «накрытие» хоккейной коробки, обустройство Аллеи спортивной славы. Планируемый срок окончания строительства – декабрь 2020 года.

Павел Колобков познакомился с перспективным планом работ, пообщались с юными северянами – участниками спортивного праздника, который проходит на территории спорткомплекса. Перспективы развития профессионального спорта, особенности работы тренеров и спортивных школ глава региона и министр обсудили со спортивной общественностью Мурманской области.

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