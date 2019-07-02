В Долине Уюта Мурманска началось строительство лыжероллерной трассы и системы искусственного оснежения

В Долине Уюта Мурманска начались работы по комплексному развитию спортивной базы. В составе комплекса предусмотрены следующие мероприятия: строительство лыжероллерной трассы длиной 2,5 км; устройство системы искусственного оснежения; расширение существующих биатлонных трасс протяженностью 2,5; 3,75 и 5 км; строительство новой трассы длиной 5,0 км.

Планируется провести благоустройство территории в части устройства Аллеи славы, устройство конструкции покрытия для существующей хоккейной коробки с использованием типовых решений ангаров из легковозводимых конструкций.

Стоимость строительства в соответствии с государственной экспертизой и с учётом индексов-дефляторов составляет 297 млн 799,5 тысячи рублей.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту мурманской области, в рамках государственной программы Мурманской области предусмотрено выделение средств: 2019 год – 72 млн рублей, 2020 год – 100 млн, 2021 год – 40 млн 438,7 тысячи рублей, 2022 год – 40 млн 438,6 тысячи и 2023 год – 40 млн 438,6 тысячи рублей.

Планируется предоставление средств федерального бюджета на 2020 год в размере 71 млн рублей. При формировании областного бюджета на 2020 год финансовые средства 2021-2023 годов будут перенесены на 2020 год. Планируемый срок окончания строительства – декабрь 2020 года.

Подрядчик на выполнение работ первого этапа по строительству лыжероллерной трассы и системы искусственного оснежения ЗАО «МНК-ГРУПП» приступил к работам.