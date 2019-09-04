В Долине Уюта Мурманска ведутся работы по модернизации спорткомплекса

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, на территории спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске проводится реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске».

До 1 ноября текущего года планируется проведение следующих работ: демонтаж опор освещения лыжной трассы; профилирование, отсыпка лыже-роллерной трассы 1.8 км ; строительно-монтажные работы по лыже-роллерной трассе, включая монтаж видеонаблюдения; последующий монтаж за пределами лыже-роллерной трассы освещения 1.5 км ; частичный монтаж инженерного оборудования водоснабжения, водоотведения, электроснабжение снегогенераторов оснежения лыже-роллерной трассы протяженностью 1,8 км , части лыжероллерного стадиона протяженностью 0,7 км и огневого рубежа; строительство зданий насосной и градирни.

В настоящее время со стороны заказчика – ГОКУ «УКС», по инициативе застройщика (ГАУМО «ЦСП»), предпринимается максимум усилий для выполнения работ в указанный срок в целях проведения массовых и спортивных мероприятий лыжного сезона 2019/2020 г.г.

На текущую дату выполняется демонтаж опор освещения за пределами 1,8 км лыже-роллерной трассы (петля в сторону комплекса «Огни Мурманска»). Выкопаны котлованы под здания градирни и насосной справа за перехватом биатлонного стрельбища.

Вышеуказанный комплекс работ направлен на модернизацию спорткомплекса, а также в целях обеспечения максимального комфорта спортсменов и жителей города, занимающихся на территории Долины Уюта.