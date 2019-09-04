В Долине Уюта Мурманска ведутся работы по модернизации спорткомплекса
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, на территории спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске проводится реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске».
До 1 ноября текущего года планируется проведение следующих работ: демонтаж опор освещения лыжной трассы; профилирование, отсыпка лыже-роллерной трассы
В настоящее время со стороны заказчика – ГОКУ «УКС», по инициативе застройщика (ГАУМО «ЦСП»), предпринимается максимум усилий для выполнения работ в указанный срок в целях проведения массовых и спортивных мероприятий лыжного сезона 2019/2020 г.г.
На текущую дату выполняется демонтаж опор освещения за пределами
Вышеуказанный комплекс работ направлен на модернизацию спорткомплекса, а также в целях обеспечения максимального комфорта спортсменов и жителей города, занимающихся на территории Долины Уюта.