В Долине Уюта планируют построить Ледовую арену

Глава региона Марина Ковтун примет участие в форуме «Россия – спортивная держава», который стартует в Ульяновске 10 октября. Основная задача форума – объединить лучший опыт развития спортивной индустрии для решения актуальных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщила Марина Ковтун, для Заполярья важнейшим событием форума станет подписание дополнительного соглашения между Правительством Мурманской области и Министерством спорта России. В рамках этого оглашения планируется построить в регионе в ближайшие 5 лет ряд спортивных объектов, в том числе Ледовую арену на 5000 зрительских мест в Мурманске в Долине Уюта, физкультурно-оздоровительные комплексы в Полярных Зорях, Апатитах и Кандалакше, а также региональный центр по горнолыжному спорту в Кировске.