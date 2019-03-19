В Долине Уюта стартует Первенство России по биатлону

Вчера в Долине Уюта состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в нашем регионе Первенства России по биатлону в рамках 85 Праздника Севера. В пресс-конференции приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна, президент федерации биатлона Мурманской области Педько Сергей Николаевич, главный судья соревнований Пахомов Николай Иванович, техделегат Анюхин Роман Борисович, член правления СБР Векшин Юрий Дмитриевич, а также почётный гость, олимпийский чемпион Тарасов Сергей Петрович.

В предстоящем Первенстве России, которое будет длиться всю текущую неделю, примут участие юноши и девушки 2000- 2001 г .р. из 25 субъектов Российской Федерации, что в соответствии с ЕВСК даёт им право претендовать на кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Спортсменам предстоит проверить свой спортивный профессионализм в гонке на 10 и 12,5 км , спринте на 6 и 7,5 км , а также в смешанных эстафетах.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, представителями Союза биатлонистов России также была дата очень высокая оценка работе по доведению с/к «Долина Уюта» до состояния спортивного объекта, способного принимать на своей территории соревнования самого высокого уровня, что позволит правлению СБР всерьёз рассматривать Мурманск как одну из основных площадок для проведения в последующие года таких серьёзных и статусных соревнований как Чемпионаты России и этапы кубка России.