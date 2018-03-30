В Доме Дружбы состоялись соревнования знатоков немецкого языка и культуры

В Доме Дружбы школьники и студенты Мурманской области совершили виртуальное путешествие по городам и регионам Германии. Мероприятие было организовано Местной национально-культурной автономией немцев Мурманска совместно с Мурманским арктическим государственным университетом и Гёте-институтом при поддержке регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Перед участниками мероприятия выступила координатор проекта «Дом Дружбы» Ольга Люткевич. Она приветствовала гостей, подчеркнула важность изучения языков и культур для лучшего взаимопонимания между народами и напутствовала ребят в увлекательное путешествие по стране изучаемого языка.

Знатоками в области немецкого языка, истории, географии и культуры Германии были учащиеся гимназий № 2, № 6, № 10, школы № 12 Североморска, Мурманского международного лицея и студенты Мурманского арктического университета. В рамках мероприятия была организована интерактивная выставка «Города и регионы Германии». Мультипликатор Гете-института, преподаватель немецкого языка Мурманского арктического государственного университета Татьяна Соколовская организовала для участников увлекательный квест. Затем ребята показали свои знания Германии в небольшом батле. Необходимо было назвать как можно больше фактов о стране изучаемого языка. Решающим стал последний факт школьника из гимназии № 6: «А ещё в Балтийском море много рыбы».

Затем были подведены итоги викторины «Германия и немцы», организованной Местной национально-культурной автономией немцев г. Мурманска. Задания викторины основывались на известных и малоизвестных фактах о Германии и российских немцах. «Мы были приятно удивлены большим количеством молодых людей, интересующихся историей и культурой Германии, - поделилась председатель жюри Надежда Рафикова, доцент кафедры иностранных языков МАГУ. - Жюри даже испытало сложность в оценивании работ и презентаций, поскольку все они были выполнены на отличном уровне». Тем не менее, победители были определены и получили памятные призы.

В апреле выставка «Города и регионы Германии» отправится в город Полярный, где школьников также ждет увлекательная программа.